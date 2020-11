Ex Reggina, in diretta tv la romantica dedica di Acerbi alla fidanzata: “Claudia, per sempre?” [VIDEO]

17 Novembre 2020 10:13

Il bellissimo gesto di Acerbi al termine della gara di Nations League tra Italia e Polonia

E’ un Francesco Acerbi super innamorato, questo non può farci che enorme piacere. L’ex difensore della Reggina, attualmente di proprietà della Lazio, nell’ultimo periodo è in uno stato di forma fisica e mentale eccellente, merito forse dell’attuale situazione sentimentale e di una storia d’amore che procede a gonfie vele. Per molti anni il calciatore ha dovuto combattere contro un brutto male, ma il suo carattere da “Leone” (così soprannominato dai suoi fans) gli ha permesso di sconfiggere ogni difficoltà e di tornare in campo da protagonista. E che protagonista, visto che oggi né mister Inzaghi e né il ct Mancini possono più fare a meno di lui.

Oltre ai successi sul rettangolo verde di gioco, pare che “Ciccio” Acerbi abbia ottenuto spazio anche nel cuore della fidanzata Claudia Scarpari. Ormai da qualche mese i due piccioncini si stanno frequentando, sono una coppia molto affiatata. “Claudia, per sempre?”, è la dedica che il giocatore ha fatto in diretta Tv durante un’intervista rilasciata alla Rai. Il segno dell’ok come un ragazzino follemente innamorato, segno della sua immensa felicità. Un gesto semplice, così come è Francesco Acerbi. Un sorriso vero… e lui se lo merita!