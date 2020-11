Esercito: esploratori si addestrano in Sicilia [FOTO]

19 Novembre 2020 09:21

La Brigata “Aosta” ha organizzato l’esercitazione di due settimane in provincia di Trapani con l’ausilio dei sistemi di simulazione dell’Esercito

Si è conclusa in questi giorni, nella provincia di Trapani, l’attività addestrativa che ha coinvolto la Brigata “Aosta” con il 6° reggimento Bersaglieri, il reggimento Lancieri d’Aosta (6°) e il 4° reggimento Genio Guastatori, con il concorso di un plotone esploratori del 1° reggimento Bersaglieri della Brigata “Garibaldi”. L’attività ha avuto lo scopo di incrementare le capacità precipue delle unità da ricognizione, coinvolgendo i plotoni esploratori di fanteria leggera e media, il plotone esplorante della cavalleria di linea, nonché un plotone Advanced Combat Reconnaissance Team del genio. L’obiettivo, dettato dalla direttiva addestrativa della Divisione “Acqui”, ha inteso perfezionare il livello di addestramento del personale nell’applicazione delle procedure tecnico-tattiche (TTPs), nelle comunicazioni, nei movimenti e sfruttamento del terreno nell’ambito del plotone, nel quadro delle attività tattiche offensive e abilitanti. L’esercitazione a partiti contrapposti si è articolata in momenti addestrativi diurni e notturni e ha visto la partecipazione di circa 150 militari che hanno impiegato i sistemi di simulazione in dotazione alle unità. Nel corso dell’esercitazione sono state testate le procedure di diramazione degli ordini da parte dei Comandanti di plotone e di squadra, la ricerca di ordigni esplosivi improvvisati, nonché l’addestramento dei soccorritori militari nella stabilizzazione e trasporto di feriti. Le attività sono state organizzate e condotte nel pieno rispetto delle misure di prevenzione del contagio da Covid-19.