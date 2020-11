Eolo arriva a Messina: connessione ultra veloce in nuovi 9 comuni

19 Novembre 2020 15:51

Eolo conferma il proprio impegno contro il digital divide e arriva con la connessione fino a 100 Mb/s a Messina e provincia

Fra le misure adottate per contrastare la pandemia spiccano smart working e didattica a distanza, strumenti indubbiamente utili e all’avanguardia ma che rischiano di evidenziare ulteriormente il problema del Digital Speed Divide che affligge il Paese. Basti pensare che, secondo i dati del Ministero dell’Istruzione, sono oltre 330mila gli alunni non raggiunti da alcun tipo di connessione Internet.

Per contrastare questo problema, Eolo , operatore leader in Italia nella fornitura di connettività tramite tecnologia FWA – fixed wireless access, ha annunciato a maggio 2020 un piano di potenziamento infrastrutturale da 150 milioni di euro per portare, entro il 2021, la connessione ultra veloce in tutte le aree del Paese che ancora ne sono prive.

I piani di sviluppo dell’azienda coinvolgono anche il territorio di Messina dove Eolo annuncia di aver raggiunto 9 nuovi comuni con i suoi servizi: Castelmola, Francavilla di Sicilia, Gaggi, Giardini-Naxos, Motta Camastra, Taormina con connessione fino a 100 Mb/s e Malvagna, Moio Alcantara, Santa Domenica Vittoria con connessione fino a 30 Mb/s. Grazie a queste prestazioni, gli abitanti e le imprese di questi Comuni potranno sfruttare tutte le potenzialità della rete e consentire l’effettivo sviluppo di tutti i servizi connessi alla rete internet.

Luca Spada, fondatore e Amministratore Delegato di Eolo, dichiara: “Siamo partiti da un piccolo Comune e da oltre 15 anni lavoriamo per portare la connettività dove gli altri operatori non arrivano. Il nostro obiettivo è quello di abbattere definitivamente il digital divide e fornire l’accesso a internet ultraveloce a tutti. Garantire una connessione stabile e veloce vuol dire rilanciare l’attrattività dei territori e proiettarli nel futuro, poiché in un mondo sempre più digitale nessuno deve rimanere indietro.”