Empoli-Reggina, Toscano: “Dopo il primo gol ci siamo sciolti, questo mi fa incazzare”

7 Novembre 2020 18:25

Le parole del tecnico amaranto Domenico Toscano al termine del match tra Empoli-Reggina giocato al Castellani

E’ appena terminato il match del Castellani tra l’Empoli di Dionisi e la Reggina di Toscano. Sconfitta pesante e meritata: finisce 3-0. Nel post gara, le parole del tecnico amaranto.

“Potevamo fare molto meglio, non siamo questi noi e lo sappiamo. Dopo un primo tempo equilibrato, alla prima difficoltà e al primo gol la squadra si è sciolta e ha mollato e questo mi fa incazzare. Non mi va giù e tra l’altro non era mai successo. La squadra ha sempre lottato fino al 95′ per rimanere in partita. Bisognare rimboccarsi le maniche e lavorare”.

“Cionek è da tre settimane che non si allena giocando con una caviglia in disordine. Buttarlo di nuovo in campo oggi, con le infiltrazioni, non era il massimo. Ho preferito Gasparetto. C’è il bello e il meno bello di essere reggino. Quando non fai bene senti tutto più pesante. Ma è bello fare l’allenatore anche in questi momenti. Sono convinto che il popolo reggino starà vicino alla squadra, lo conosco”.