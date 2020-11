Reggina, anche da Empoli sono convinti: “Ha raccolto meno di quanto merita”

6 Novembre 2020 11:50

Non solo dalle nostre parti, ma anche da quelle del prossimo avversario, l’Empoli, si fa avanti il pensiero comune che la Reggina abbia meno punti di quelli che merita

Una delle considerazioni più comuni in casa Reggina di questo inizio campionato è quella relativa ai pochi punti raccolti rispetto a quanto meritato. Si è detto in ogni modo che, specie contro Entella e Cosenza, i punti dovevano essere tre e non uno, così come almeno un pari sarebbe stato giusto domenica scorsa contro la Spal.

Un pensiero comune non soltanto dalle parti di Reggio Calabria, però, ma anche per gli avversari. Tra cui il prossimo, l’Empoli, tramite le parole del nuovo acquisto Nicolò Casale, che si è presentato ieri al club toscano. Tanti i passaggi affrontati dal calciatore, tra cui quelli del prossimo avversario: “La Reggina? Vogliamo riscattarci dopo Venezia – dice – pur sapendo che non sarà semplice perché ci troviamo di fronte una Reggina che sta raccogliendo meno di quanto merita e verrà qua per metterci in difficoltà; anche noi però abbiamo gran voglia e vogliamo riscattarci”: