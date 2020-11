L’Empoli è troppo forte per questa Reggina, sconfitta meritata al Castellani: finisce 3-0

7 Novembre 2020 17:53

Serie B, diretta Empoli-Reggina: il match del Castellani è valido per la 7ª giornata del campionato 2020/21. Formazioni ufficiali, cronaca testuale e live con aggiornamenti in tempo reale

Diretta Empoli-Reggina – Grande match allo stadio Castellani, alle ore 16.00 si gioca Empoli-Reggina. Un incontro interessante perché entrambe le squadre hanno grandi ambizioni per la loro stagione. La partita riporta in mente gli anni di Serie A, quando azzurri e amaranto si contendevano la salvezza nel massimo campionato. Oggi però la storia è diversa, l’obiettivo è arrivare nelle zone alte della classifica per tentare la promozione: i toscani sono in testa alla classifica e dopo la sconfitta contro il Venezia in casa sono chiamati a riprendere la loro marcia. Ma di fronte gli uomini di mister Toscano, privi dello squalificato Menez, scendono in campo in cerca di punti e per ritrovare l’entusiasmo.

Partenza buona della Reggina, che prova ad imporre il proprio gioco e soffre poco contro un Empoli molto attento. I ritmi calano col passare dei minuti, le squadre si studiano ma nessuna delle due riesce a spezzare l’equilibrio. Parità che si spezza al rientro dagli spogliatoi, quando Mancuso gela gli ospiti dopo appena 60 secondi. Il team di Toscano accusa il colpo e una decina di minuti dopo subisce il raddoppio: Matos di fronte a Guarna è lucido, non sbaglia. Gli amaranto spariscono dal terreno di gioco, così per l’appena entrato Oliveri è un gioco da ragazzi firmare il 3-0. Niente da fare per i calabresi, che nella ripresa non sono mai stati pericolosi. Una sconfitta che non può avere attenuati, pochi alibi per la prova mostrata soprattutto nella ripresa.

90′ + 3′ Empoli-Reggina finisce 3-0! Risultato secco e indiscutibile per quello che si è visto nella ripresa.

90′ Saranno tre i minuti di recupero. Partita che ormai ha poco da dire.

90′ Vicina al gol della bandiera la Reggina. Il tiro di Di Chiara su calcio di punizione è deviato da un difensore e per poco non si insacca.

88′ Fuori un ottimo Stulac, fa il suo ingresso Damiani per gli azzurri.

81′ L’Empoli chiude la pratica, proprio Olivieri firma il 3-0! La sterzata del calciatore toscano manda fuori Loiacono, poi col destro beffa Guarna. Non c’è più la Reggina.

78′ Ha subito il colpo la Reggina, è infatti l’Empoli ad insistere: Olivieri è pericolosissimo, il suo tiro deviato finisce di poco a lato.

75′ Bianchi non ce la fa più: entra l’attaccante Vasic.

68′ Primo cambio per il tecnico Dionisi: esce l’autore del secondo gol Matos, al suo posto Olivieri.

65′ De Rose, Situm e Mastour: tre cambi per Toscano che manda in campo forze fresche. Escono Crisetig, Delprato e Bellomo. Non cambia nulla dal punto di vista tattico.

63′ Tiro al volo di Bellomo, non trova la porta.

59′ Raddoppio dell’Empoli! Matos firma il 2-0. bucata al centro la difesa amaranto, disattenta sul taglio in profondità dell’attaccante.

55′ Che occasione per la Reggina! Bellomo non arriva convinto sul pallone e viene fermato, ma Folorunsho gli aveva servito un assist perfetto all’altezza del dischetto di rigore.

48′ Ammonizione per Folorunsho, Calvarese lo punisce al primo fallo. Non sembrava così cattivo.

47′ Appena un giro di lancette e i padroni di casa passano in vantaggio. Perfetto il cross di Bandinelli dalla sinistra, l’inzuccata di Mancuso vale l’1-0.

46′ Si riparte dallo 0-0. Via alla seconda frazione!

Termina la gara di Rivas. L’honduregno non fa rientro dagli spogliatoi. Al suo posto Folorunsho.

SECONDO TEMPO

45′ Finisce il primo tempo! Una parte di gara molto equilibrata, si va al riposo sullo 0-0.

44′ Tira un sospiro di sollievo la squadra di Toscano: l’Empoli in contropiede poteva pungere, la difesa si oppone.

38′ Giallo per Delprato: anche questa volta c’è poco da recriminare sulla decisione di Calvarese.

30′ Partita adesso che fa fatica a decollare, poche occasioni da una parte e dall’altra.

23′ Fallo tattico di Crisetig: ammonizione sacrosanta per il centrocampista.

21′ Terzic ammonito per trattenuta prolungata ai danni di Bellomo.

20′ Splendido contropiede della squadra ospite, fallisce l’assist decisivo Rivas…

10′ Brivido Di Chiara, il sinistro è alto sopra la traversa.

9′ Amaranto pericolosi su azione d’angolo, nessuno sul secondo pallo a spingere in rete la sfera.

4′ Primo tiro verso lo specchio della porta da parte della Reggina: Bellomo però non impensierisce Brignoli.

1′ Subito pericoloso Bandinelli, il suo sinistro sfiora il palo.

1′ E’ iniziata in perfetto orario Empoli-Reggina. Calvarese dà il fischio d’inizio: i calabresi in maglia bianca muovono la prima sfera!

PRIMO TEMPO

Diretta Empoli-Reggina: le formazioni ufficiali

Manca poco più di un’ora al fischio d’inizio di Empoli-Reggina. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

Empoli (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Nikolaou, Romagnoli, Terzic; Ricci, Stulac, Bandinelli; Bajrami; Matos, Mancuso. A disposizione: Pratelli, Furlan, Olivieri, Casale, La Mantia, Zappella, Zurkowski, Damiani, Pirrello, Haas, Cambiaso, Parisi. Allenatore: Dionisi.

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Gasparetto, Rossi; Delprato, Bianchi, Crisetig, Di Chiara; Bellomo; Rivas, Denis. A disposizione: Farroni, Cionek, Liotti, Peli, Rolando, Stavropoulos, De Rose, Folorunsho, Marcucci, Mastour, Situm, Vasic. Allenatore: Toscano.

Arbitro: Gianpaolo Calvarese di Teramo (Niccolà Pagliardini di Arezzo e Thomas Ruggieri di Pescara). Quarto uomo: Daniele Paterna di Teramo.

