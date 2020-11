Empoli-Reggina LIVE, le formazioni ufficiali: inedita coppia d’attacco, Toscano rivoluziona le fasce

7 Novembre 2020 14:56

Serie B, diretta Empoli-Reggina: il match del Castellani è valido per la 7ª giornata del campionato 2020/21. Formazioni ufficiali, cronaca testuale e live con aggiornamenti in tempo reale

Diretta Empoli-Reggina – Grande match allo stadio Castellani, alle ore 16.00 si gioca Empoli-Reggina. Un incontro interessante perché entrambe le squadre hanno grandi ambizioni per la loro stagione. La partita riporta in mente gli anni di Serie A, quando azzurri e amaranto si contendevano la salvezza nel massimo campionato. Oggi però la storia è diversa, l’obiettivo è arrivare nelle zone alte della classifica per tentare la promozione: i toscani sono in testa alla classifica e dopo la sconfitta contro il Venezia in casa vorranno tentare di riprendere la loro marcia. Ma di fronte ci saranno gli uomini di mister Toscano che, privi dello squalificato Menez, scenderanno in campo in cerca di punti e per ritrovare l’entusiasmo. Segui l’incontro di Serie B su StrettoWeb con la diretta testuale della partita, cronaca live e aggiornamenti in tempo reale.

Diretta Empoli-Reggina: le formazioni ufficiali

Manca poco più di un’ora al fischio d’inizio di Empoli-Reggina. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre:

Empoli (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Nikolaou, Romagnoli, Terzic; Ricci, Stulac, Bandinelli; Bajrami; Matos, Mancuso. A disposizione: Pratelli, Furlan, Olivieri, Casale, La Mantia, Zappella, Zurkowski, Damiani, Pirrello, Haas, Cambiaso, Parisi. Allenatore: Dionisi.

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Gasparetto, Rossi; Delprato, Bianchi, Crisetig, Di Chiara; Bellomo; Rivas, Denis. A disposizione: Farroni, Cionek, Liotti, Peli, Rolando, Stavropoulos, De Rose, Folorunsho, Marcucci, Mastour, Situm, Vasic. Allenatore: Toscano.

Arbitro: Gianpaolo Calvarese di Teramo (Niccolà Pagliardini di Arezzo e Thomas Ruggieri di Pescara). Quarto uomo: Daniele Paterna di Teramo.