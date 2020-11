Empoli-Reggina, i convocati amaranto: ancora out Plizzari, recuperato Vasic

6 Novembre 2020 16:23

Empoli-Reggina, i convocati amaranto scelti dal tecnico toscano per la trasferta di domani in casa toscana

Si torna in campo in Serie B prima della sosta per le Nazionali. 7ª giornata non semplice per la Reggina, che andrà in casa della capolista Empoli, tra le squadre più in forma di questo inizio di campionato nonostante il primo stop stagionale della scorsa settimana a Venezia.

Tra acciacchi, lunghi stop, squalifiche e permessi, diversi saranno gli assenti a cui mister Toscano dovrà fare a meno. Oltre a Faty, Charpentier e Menez si aggiunge infatti Lafferty, partito per stare vicino alla famiglia dopo il grave lutto che lo ha colpito. Ancora out Plizzari, nonostante la negatività al Coronavirus e la ripresa degli allenamenti il ragazzo deve trovare la condizione. Recuperato invece Vasic. Di seguito la lista dei convocati completa scelta dal trainer amaranto.

Portieri: Farroni, Guarna.

Difensori: Cionek, Delprato, Di Chiara, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Peli, Rolando, Rossi, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Crisetig, De Rose, Folorunsho, Marcucci, Mastour, Rivas, Situm.

Attaccanti: Bellomo, Denis, Vasic.

Indisponibili: Charpentier, Faty, Lafferty, Plizzari. Squalificato: Ménez.