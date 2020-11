Emergenza rifiuti Reggio Calabria – Spazzatura e sporcizia al cimitero di Modena: neanche i morti riposano in pace! [GALLERY]

5 Novembre 2020 13:07

Emergenza rifiuti Reggio Calabria, spazzatura e sporcizia non risparmiano neanche i morti: la situazione di degrado del cimitero di Modena

Emergenza rifiuti Reggio Calabria: degrado al cimitero di Modena – A pochi giorni di distanza dalla precedente segnalazione riguardante il degrado del cimitero di Modena, capace di far più paura della festa di Halloween, un lettore indignato segnala alla redazione di StrettoWeb la presenza di spazzatura e rifiuti nel luogo deputato al ricordo dei defunti. Siamo, purtroppo, costretti a raccontarvi ancora di una situazione invariata, nel quale chi visita il cimitero per rendere omaggio ai propri cari scomparsi deve fare slalom fra spazzatura maleodorante e rami ormai secchi. Sul cancello il cartello (sgrammaticato) che invita a lamentarsi con ‘l’ufficio cimiteri’. Neanche i morti possono riposare in pace!