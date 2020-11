Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, lo sfogo di una cittadina: “vorrei chiedere scusa ai miei figli, non è normale vedere i vermi nel portone”

11 Novembre 2020 11:23

La segnalazione di una cittadina di Reggio Calabria che è esausta di vivere in una situazione di costante emergenza

Non c’è più angolo della città che non sia ormai sommerso dalla spazzatura. Sono costretti a vivere nel degrado ormai da tanti mesi i cittadini di Reggio Calabria, ormai in molti hanno superato il limite di sopportazione. Di seguito riportiamo lo sfogo di una cittadina e lettrice di StrettoWeb, stanca della situazione penalizzante: “Cara Reggio Calabria, città metropolitana, questa è via Cafari stamattina, dove la spazzatura regna da 3 settimane, senza disturbo. Ritardi incredibili, tranne le bollette, prontamente arrivate… Come si fa? Perché? Io vorrei chiedere scusa ai miei figli, a tutti i bambini e giovani che crescono in questa città pensando che sia normale vedere i vermi nel portone, farsi una passeggiata sulle strade sommerse di spazzatura, vivere con l’immondizia accanto… Ma chiederei scusa anche a te, cara Reggio, che potresti dare tanto, ma ti legano le mani. Non te lo meriti. Peccato…”.