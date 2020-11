Emergenza rifiuti Reggio Calabria – A Santa Caterina il primo cestino-albero di Natale con addobbi di spazzatura [FOTO]

19 Novembre 2020 14:25

Emergenza rifiuti Reggio Calabria, a Santa Caterina spunta un cestino pieno di spazzatura che ricorda un orribile e maleodorante albero di Natale

Emergenza rifiuti Reggio Calabria: un ‘albero di Natale’ particolare – Anche se quello di quest’anno non sarà un Natale come gli altri a causa del Coronavirus (ecco cosa dobbiamo aspettarci), il periodo delle festività natalizie resta comunque un momento molto atteso da tutti quanti. Una delle cose più belle da vedere è senza dubbio la città che si riempie di addobbi natalizi che ‘mascherano’ l’emergenza rifiuti cittadina. Ma siccome nemmeno Babbo Natale può far fronte al degrado in cui versano diverse zone di Reggio Calabria, non ci resta che proporre una versione natalizia della spazzatura: a Santa Caterina ecco il primo esemplare di cestino-albero di Natale, strabordante di buste, sacchetti e immondizia di vari colori che ricordano tanto le lucine di Natale. E la spazzatura a terra? Gli immancabili regali sotto l’albero, sogno di ogni bambino: chissà cosa potrebbe esserci dentro! Come dite? Tutto ciò fa schifo e non è per niente natalizio? Suvvia, basta un po’ di fantasia…