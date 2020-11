Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, i cittadini di San Gregorio sono allo stremo: “Pasqua con la spazzatura, Natale pure? [FOTO]

28 Novembre 2020 15:20

L’emergenza spazzatura a Reggio Calabria va avanti ormai da diversi mesi

Anche a San Gregorio e Ravagnese i residenti sono abbandonati nel degrado. L’emergenza rifiuti che si è abbattuta sulla città di Reggio Calabria ha coinvolto ogni quartiere, di seguito la lettera che alcuni abitanti della zona hanno inviato ai canali di StrettoWeb:

“La nostra è una lettera di denuncia e sdegno nei confronti dell’attuale situazione igienico-sanitaria in cui versa la nostra zona di Via Mortara Ravagnese San Gregorio ormai sepolta da cumuli di spazzatura. “Pasqua con la Spazzatura… Natale pure”? “Anche in questo secondo tempo ..la spazzatura è padrona del campo”… Cordiali saluti”.

I Residenti