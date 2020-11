Emergenza rifiuti Reggio Calabria – Tempesta di spazzatura: strada intasata alle spalle della Coop sul Ponte Libertà [GALLERY]

19 Novembre 2020 15:09

Emergenza rifiuti Reggio Calabria, immondizia in mezzo alla strada in via Clearco, alle spalle della Coop sul Ponte Libertà

Emergenza rifiuti Reggio Calabria: la situazione in via Clearco – Quartiere che vai, spazzatura che trovi. L’immondizia a Reggio Calabria sembra ormai parte integrante del panorama cittadino con buste e sacchetti sparsi per strada con noncuranza. La situazione in via Clearco, alle spalle della Coop sul Ponte Libertà, è particolarmente grave. Guardando le foto sembra di assistere ad uno scenario da terzo mondo, o peggio in uno di quesi paesi nei quali è appena passato un uragano che ha portato con sè macerie e rifiuti. E invece no. Probabilmente è soltanto colpa di qualche macchina che, provando a passare, ha colpito una di quelle buste accatastate in quella che è una vera e propria mini-discarica a cielo aperto, rovesciandone il contenuto sull’asfalto.