Emergenza rifiuti, AmaReggio lancia il nuovo programma “A mundizza”: “gentilmente offerto dall’amministrazione Falcomatà” [VIDEO]

18 Novembre 2020 18:58

E’ già passato oltre un mese da quando è iniziato il “secondo tempo” del Sindaco Falcomatà, ma Reggio Calabria è sempre più invasa dalla spazzatura

Della serie, si ride per non piangere. E’ molto simpatico il video realizzato da AmaReggio-Stanza 101, c’è però da mettersi le mani ai capelli a pensare che oggi un solo quartiere di Reggio Calabria non sia sommerso di rifiuti. Ai cittadini comunque interessa davvero poco sapere di chi sia la responsabilità di questa situazione, del perché le discariche siano chiuse, di come mai l’Avr non ritiri più neanche la differenziata. La cittadinanza chiede semplicemente aiuto, tutto questo non si può più sopportare. Di seguito il VIDEO “Intervallo a Reggio Calabria”, ideato da AmaReggio-Stanza 101 e “gentilmente offerto dall’amministrazione Falcomatà”.