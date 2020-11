17 Novembre 2020 15:55

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria: “la situazione della città è fuori controllo. Cumuli di spazzatura non ritirata da settimana. Strade infestate”

Il problema rifiuti non si arresta nella città di Reggio Calabria. Una cittadina indignato scrive: “la situazione della città è fuori controllo. Cumuli di spazzatura non ritirata da settimana. Strade infestate! I cittadini costretti a casa dal lockdown e a casa sommersi di insetti provenienti dai cumuli di spazzatura. E l’amministrazione cosa fa? I cittadini reggini hanno un pregio che è anche un limite: un senso abnorme di sopportazione senza sapere neppure perché le cose accadono; quale è lo stallo vero che impedisce la raccolta. Spontanea la domanda: alla fine se non sarà il covid a mietere vittime a Reggio sarà forse la peste? La comunicazione cavalca le notizie sicure ma quelle di denuncia?”, conclude.