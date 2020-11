Elezioni USA 2020 – Trump non molla: il Tycoon fa causa alla Pennsylvania, conteggio dei voti irregolare

10 Novembre 2020 11:08

Elezioni USA 2020, Donald Trump non intende darsi per vinto e fa causa alla Pennsylvania: il Tycoon crede nel conteggio irregolare dei voti

L’esito delle elezioni USA 2020 non è andato giù a Donald Trump. Il magnate americano era in vantaggio in diversi stati in bilico al termine della election night, salvo poi vedere tali risultati ribaltarsi completamente a favore di Joe Biden a causa del voto postale, conteggiato successivamente rispetto ai voti ‘in presenza’. Trump ha sempre mostrato un certo astio verso i voti per corrispondenza, in realtà presenti da sempre nella tradizione americana, arrivando a giudicarli illegali poichè arrivati anche qualche giorno dopo la chiusura dei seggi (normale secondo le tempistiche). Mentre il risultato era ancora in bilico, ma erano spuntati i primi sentori di una possibile sconfitta, Trump ha iniziato a cavalcare l’onda dei possibili brogli elettorali, specialmente negli Stati in cui il suo vantaggio si è assottigliato terribilmente, come in Penssylvania nel quale il Tycoon era in vantaggio del 15%, salvo poi perdere.