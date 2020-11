Elezioni USA 2020 – Salvini si schiera con Trump: “brogli? Fa bene a controllare, ci sono più voti che votanti!”

5 Novembre 2020 15:13

Elezioni USA 2020, Matteo Salvini si schiera dalla parte di Trump sui presunti brogli elettorali: il leader della Lega appoggia la richiesta di ‘controllare ogni voto’

Elezioni USA 2020: Salvini si schiera dalla parte di Trump – Le elezioni americane 2020 volgono lentamente verso il termine con Joe Biden favorito nella corsa alla Casa Bianca. Grazie alle schede arrivate via posta, il candidato democratico è riuscito a spezzare l’equilibrio presente in diversi stati chiave, specialmente Michigan e Wisconsin, che gli hanno concesso un leggero vantaggio da capitalizzare con gli eventuali successi in Nevada (nel quale è in vantaggio), Pennsylvania (nel quale è in vantaggio Trump, ma in calo) o in Georgia (nel quale il vantaggio di Trump minimo, nonostante lo scrutinio sia quasi ultimato). Donald Trump ha visto sfumare il suo vantaggio grazie alle schede arrivate via posta, successivamente alla chiusura dei seggi. Il Tycoon ha dunque parlato di brogli elettorali relativi alle tempistiche di arrivo di questi voti, spuntati a suo dire ‘per caso’ proprio mentre era in vantaggio. Dall’Italia Trump ha incassato l’appoggio di Matteo Salvini che, nel corso di una diretta Instagram, ha dichiarato: “ha ragione Trump, fa bene a chiedere di controllare voto per voto. Ci sono posti dove ci sono più voti che votanti. Ci saranno sorprese, aspettatevele. Confido che possano arrivare delle sorprese”.