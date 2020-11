Elezioni USA 2020 – Chi sarà il nuovo presidente americano? La sfida Trump-Biden minuto per minuto [LIVE]

3 Novembre 2020 22:00

Elezioni USA 2020, l’esito della ‘Election Night’: l’America è chiamata al voto per eleggere il nuovo presidente fra Donald Trump e Joe Biden

Elezioni USA 2020: la sfida Trump vs Biden – La data del 3 novembre, quella segnata con un circoletto rosso (o blu a seconda delle simpatie politiche!) sul calendario di tutti gli americani è finalmente arrivata. Oggi l’America è chiamata al voto per eleggere il nuovo presidente dopo i 4 anni di mandato di Donald Trump, fatti di alti e bassi. I due candidati fra i quali scegliere saranno proprio il presidente uscente, Donald Trump, alfiere dei repubblicani e Joe Biden, ex vicepresidente dell’era Obama, candidato dei democratici. Tanti i temi caldi che il nuovo inquilino della Casa Bianca dovrà affrontare una volta eletto: dall’emergenza Coronavirus, che rischia di essere l’ago della bilancia delle elezioni, alle proteste per i diritti degli afroamericani e quelle sul suprematismo bianco e la circolazione delle armi.

Elezioni USA 2020: la sfida Trump vs Biden – StrettoWeb seguirà l’Election Night insieme ai suoi lettori con aggiornamenti continui fino alle prime luci dell’alba, quando in Italia si sapranno le prime notizie dai vari Stati americani. Ricordiamo che questa notte non verrà eletto propriamente il presidente USA, ma si scoprirà chi sarà riuscito ad ottenere almeno 270 (la maggioranza) dei 538 grandi elettori dei vari stati che successivamente saranno chiamati a confermare (oppure no!) la loro posizione politica e votare per l’uno o l’altro candidato eleggendo, solo a quel punto, il nuovo presidente americano.

Elezioni Americane 2020 gli aggiornamenti LIVE e le ultime news :

Ore 22:00 – Perchè si vota il 3 novembre? I motivi agricolo-religiosi scelti nel 1845

Il 3 novembre, data scelta per le elezioni americane, non è casuale. Il Congresso ha stabilito nel 1845 che si votasse sempre nel primo martedì dopo il primo lunedì del mese di novembre, a 4 anni di distanza dall’ultima elezione del presidente. La scelta ha una motivazione ‘agricola‘ e una religiosa: il mese di novembre è stato scelto infatti affinchè le strade non fossero bloccate a causa della neve e si fosse, al contempo, ultimato il raccolto; la scelta del giorno è invece dovuta al fatto che la domenica è il giorno dedicato alla chiesa, dunque molto degli elettori, che in passato viveano nelle zone più remote del Paese, avrebbero avuto difficoltà a raggiungere in tempo i centri deputati al voto il lunedì successivo. Dunque il martedì è stato ritenuto il giorno perfetto.