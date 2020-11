Elezioni USA 2020: lotta all’ultimo voto. Trump: “abbiamo vinto, andremo alla Corte suprema”. Biden: “crediamo nella vittoria” [LIVE]

4 Novembre 2020 10:52

Elezioni USA 2020, l’esito della ‘Election Night’: l’America è chiamata ad eleggere il nuovo presidente fra Donald Trump e Joe Biden: è una lotta all’ultimo voto

Elezioni USA 2020: la sfida Trump vs Biden – Situazione in bilico tra il candidato repubblicano e quello democratico. Il netto vantaggio di Joe Biden si è progressivamente assottigliato con il prosieguo del conteggio dei voti. L’elettorato di Donald Trump si è dimostrato più solido del previsto, trovando nuova linfa nei latinos, Biden ha invece strappato a sorpresa l’Arizona. La partita si deciderà con i risultati in Wisconsin, Michigan e Pennsylvania, 3 Stati nei quali le proiezioni danno avanti Donald Trump. In questi stati però il voto per posta, per la maggior parte democratico così come la maggioranza dei votanti di Philadelphia (in Pennsylvania), mancano ancora all’appello (potrebbero arrivare addirittura a giorni) e finiranno, molto probabilmente, nel carniere di Joe Biden. In questo momento la situazione è: Joe Biden 244 grandi elettori, Donald Trump 217 grandi elettori. Ricordiamo che questa notte non verrà eletto propriamente il presidente USA, ma si scoprirà chi sarà riuscito ad ottenere almeno 270 (la maggioranza) dei 538 grandi elettori dei vari stati che successivamente saranno chiamati a confermare (oppure no!) la loro posizione politica e votare per l’uno o l’altro candidato eleggendo, solo a quel punto, il nuovo presidente americano.

StrettoWeb sta seguendo l’Election Night insieme ai suoi lettori con aggiornamenti continui.

Elezioni Americane 2020 gli aggiornamenti LIVE e le ultime news:

Ore 10:52 – Proteste contro Trump a Washington

Manifestazioni di protesta contro il presidente sono in corso a Washington, nei pressi della Casa Bianca, mentre prosegue il conteggio dei voti

Ore 10:32 – Ministra tedesca: “Situazione esplosiva”

Il ministro della Difesa tedesco Annegret Kramp-Karrenbauer ha detto: “questa è una situazione esplosiva. Una situazione che può portare a una crisi costituzionale negli Stati Uniti, come dicono giustamente gli esperti. Ed è qualcosa che deve destare grande preoccupazione”.

Ore 10:24 – Avvocati di Biden pronti a intervenire

Il team di Biden ha detto che i suoi avvocati sono pronti a intervenire nel caso Trump esse seguito alla minaccia di rivolgersi alla Corte suprema per provare a interrompere il conteggio dei voti

Ore 10:15 – Ocasio-Cortez: “parole di Trump pericolose”

“Le affermazioni premature di Donald Trump sulla vittoria sono illegittime, pericolose e autoritarie”, scrive in un tweet la democratica Alexandria Ocasio-Cortez

Ore 10:00 – la situazione tra Trump e Biden

Molti degli Stati devono ancora essere assegnati, tra cui Georgia, Michigan, North Carolina, Pennsylvania e Wisconsin. Trump ha vinto Texas, Florida, Iowa e Ohio, mentre Biden ha conquistato Arizona, New Hampshire, Maine e Minnesota. Occorrono 270 voti elettorali per vincere la presidenza.

Ore 09:35 – Trump si si dichiara vittorioso nonostante le migliaia di schede ancora da contare

“Francamente, abbiamo già vinto. Ringrazio gli americani, abbiamo vinto ovunque, risultati fenomenali”. Queste le parole di Donald Trump, il quale si è presentato nella East Room della Casa Bianca dove ad attenderlo c’erano circa 250 invitati. L’attuale presidente americano ha fatto un elenco di Stati, alcuni già ufficialmente attribuiti a lui, altri ancora contesi, che ritiene di aver vinto. “Ricorreremo alla Corte suprema- sottolinea – vogliono attribuire i voti al nostro avversario”.