Elezioni USA 2020 – Ipotesi intervento Ivanka per far ‘ragionare’ Donald Trump, ma lei twitta contro i ‘voti illegali’

6 Novembre 2020 17:43

Elezioni USA 2020, Ivanka potrebbe essere scelta per far ‘ragionare’ il padre Donald Trump in caso di vittoria di Joe Biden: ma anche lei twitta contro i ‘voti illegali’

Elezioni USA 2020: interviene Ivanka Trump? – Le ore si susseguono e gli spogli elettorali volgono sempre più, lentamente, verso il termine. La vittoria di Joe Biden appare ormai certa. Ogni scheda conteggiata negli Stati ancora in bilico porta quasi sempre il suo nome, merito del voto per corrispondenza, di prevalenza democratico, le cui schede sono state conteggiate dopo quelle dell’Election Day in quanto arrivate con comprensibili tempistiche più lunghe. Tale meccanismo ha fatto storcere il naso a Donald Trump che, dopo aver visto sfumare il proprio vantaggio in praticamente tutti gli stati ancora in corsa, tarnne Alaska e North Carolina, ha subito gridato ai brogli elettorali. A suo dire tale moltitudine di schede, ‘spuntata a sorpresa’ nei giorni seguenti (in realtà, ricordiamo, semplice tempistica) sarebbe da invalidare. L’atteggiamento di Trump che ha messo in dubbio la regolarità del voto in diversi Stati, ha creato non poco imbarazzo anche fra le stesse file dei repubblicani che stanno iniziando a pensare più all’accettazione della vittoria di Joe Biden che ad un fantomatico complotto.

Elezioni USA 2020: interviene Ivanka Trump? – Secondo il ‘Guardian’ potrebbe essere fondamentale l’intervento di Ivanka Trump, figlia e consigliera del Tycoon, per fare ‘ragionare’ il padre e desistere da questa sua posizione intransigente sull’irregolarità del voto. A quel punto a Trump non resterebbe altro da fare se non prepare il suo discorso di concessione della vittoria verso il proprio avversario (ipotesi difficile) e abituarsi all’idea di lasciare la Casa Bianca. C’è solo un piccolo problema, anche la figlia Ivanka ha twittato in merito a presunte irregolarità nei voti: “tutti i voti legali dovrebbero essere contati, tutti quelli illegali non dovrebbero essere contati. Questo non dovrebbe essere controverso. Non si tratta di una dichiarazione di parte: elezioni libere e giuste sono le fondamenta della nostra democrazia“. Convincere Trump sarà più difficile del previsto…