Elezioni USA 2020 – Joe Biden parla all’America: “vinceremo! Rispetterò volontà dei cittadini e mi impegnerò a fermare il Covid”

7 Novembre 2020 10:11

Elezioni USA 2020, Joe Biden parla all’America nella tarda notte italiana: il candidato democratico sottolinea il vantaggio su Trump e si schiera dalla parte dei cittadini

“Non abbiamo ancora una dichiarazione finale, ma i numeri sono chiari, e ci dicono che vinceremo“, Joe Biden si è espresso così nel discorso tenuto ieri notte, non potendo ancora definirsi il nuovo presidente degli Stati Uniti d’America, ma sicuro del fatto di diventarlo molto presto grazie al netto vantaggio che ha attualmente negli Stati ancora in bilico. “Vinceremo in Georgia e Pennsylvania. E ora siamo in vantaggio anche in Arizona e Nevada. Siamo in corsa per raggiungere i 300 grandi elettori. Abbiamo già 74 milioni di voti, siamo il ticket più votato della storia. – ha dichiarato Biden – Saremo i primi democratici in anni a vincere in Georgia e Arizona. State calmi e siate pazienti, ogni voto sarà contato. Sappiamo che da 240 anni regna la democrazia, la vostra volontà sarà presa in considerazione farò in modo che nessuno potrà mettervi i bastoni tra le ruote. E’ il tempo di dire basta alla rabbia e alla demonizzazione nella politica. La grande maggioranza degli americani che hanno votato vuole che il vetriolo sia messo fuori dalla politica e che il Paese si unisca e guarisca le sue ferite. Una volta alla Casa Bianca, agirò fin dal primo giorno per fermare il Covid“.