Elezioni USA 2020 – Il discorso di Joe Biden: “basta rabbia e demonizzazione, torniamo ad essere Stati Uniti”

8 Novembre 2020 10:57

Il discorso di Joe Biden, le prime parole del nuovo presidente USA agli americani: unità, amore e stop alla demonizzazione degli altri i punti chiave

Discorso Joe Biden, le prime parole del nuovo presidente USA – Nella giornata di ieri Joe Biden ha vinto le elezioni americane. Il candidato democratico ha avuto la meglio su Donald Trump grazie all’esito del voto in Pennsylvania che gli ha permesso di superare la maggioranza dei 270 grandi elettori, cifra minima per essere eletto matematicamente come nuovo presidente americano. Joe Biden ha dunque tenuto il suo primo discorso da presidente, dichiarando: “il popolo di questa Nazione ha parlato. La nostra è una vittoria convincente e chiara, con 74 milioni di voti, il numero più alto che un ticket americano abbia mai avuto. Non esistono Stati blu o rossi, ci sono solo gli Stati Uniti. Sarò un presidente che unisce, non che divide. Torniamo ad ascoltarci, siamo tutti americani. Diamoci una possibilità, aiutiamoci l’uno con l’altro. Dobbiamo guarire gli Stati Uniti, dobbiamo recuperare l’anima dell’America, mettiamo fine alle demonizzazioni. La nostra nazione è forgiata dalla battaglia costante tra i nostri angeli migliori ed i nostri impulsi più oscuri. E quello che i presidenti dicono in questa battaglia importa: è il momento che prevalgano i nostri angeli migliori. Basta trattare i nostri avversari come nemici. Fermiamo la rabbia e la demonizzazione della politica. La grande maggioranza degli americani vuole che i veleni restino fuori e che il Paese si unisca, per guarire le sue ferite“.