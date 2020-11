Elezioni USA 2020 – La Cina riconosce la vittoria di Joe Biden: messaggio di congratulazioni per la vittoria

13 Novembre 2020 11:14

La Cina ha deciso di riconoscere la vittoria di Joe Biden nelle Elezioni USA 2020: il gigante asiatico si è congratulato con il nuovo presidente americano

Elezioni USA 2020: la Cina si congratula con Joe Biden – Dopo più di una settimana dall’accertato successo di Joe Biden alle presidenziali americane, ancora 3 Paesi non si erano espressi in merito all’esito del voto: Russia, Brasile e Cina. Secondo quanto riporta l’agenzia AFP, la Cina avrebbe rotto gli indugi inviando le sue ‘congratulazioni’ al nuovo presidente Joe Biden, riconoscendolo come vincitore delle elezioni USA 2020, nonostante le grandi polemiche scatenate da Donald Trump sulla questione brogli. A convincere la Cina è stata l’assegnazione ufficiale dell’Arizona a Joe Biden.

Elezioni USA 2020: la Cina si congratula con Joe Biden – Intanto Donald Trump continua imperterrito la sua battaglia legale per contestare presunte irregolarità durante lo svolgimento delle elezioni, cercando di invalidare oltre 10.000 schede a Philadelphia e chiedendo ad un giudice dell’Arizona di bloccare la certificazione del conteggio delle schede elettorali. In Pennsylvania Trump ha ottenuto una piccola vittoria: un giudice ha infatti invalidato il conteggio di un ristretto numero di schede la cui prova di identificazione è stata ricevuta dopo il 9 novembre.