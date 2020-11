Elezioni Comunali: in Sardegna si vota regolarmente: ballottaggi a Nuoro, Quartu Sant’Elena e Porto Torres

8 Novembre 2020 12:56

Elezioni Comunali Sardegna, seggi aperti per i ballottaggi sino alle 23: si vota a Nuoro, Quartu Sant’Elena e Porto Torres. Domani, lunedì 9 novembre, seggi nuovamente aperti dalle 7 alle 15

Elezioni Comunali Sardegna- Seggi aperti a Nuoro, Porto Torres e Quartu Sant’Elena per i ballottaggi per la scelta del sindaco. Si potrà votare sino alle 23. Domani, lunedì 9 novembre, seggi nuovamente aperti dalle 7 alle 15. Subito dopo è previsto lo scrutinio che StrettoWeb seguirà in diretta. A Nuoro se la vedranno l’uscente Andrea Soddu e Pietro Sanna. A Quartu Sant’Elena sono in corsa Christian Stevelli e Graziano Milia. A Porto Torres i contendenti sono Alessandro Pantaleo e Massimo Mulas.

Elezioni Comunali: ballottaggi a Nuoro, Quartu e Porto Torres, l’affluenza alle urne alle ore 12

Elezioni Comunali Sardegna– Urne aperte nei 3 comuni chiamati al voto per il ballottaggio per la scelta del sindaco. E’ del 12,26% l’affluenza alle ore 12 in Sardegna. A Nuoro ha votato il 12,47% degli aventi diritto, a Quartu Sant’Elena il 12,03% e Porto Torres 12,66%.