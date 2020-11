Elezioni Comunali, Klaus Davi: “a Reggio Calabria c’è stato il lockdown della democrazia”

10 Novembre 2020 16:16

Klaus Davi: “mi pare evidente che, alla luce della documentazione da noi prodotta, a Reggio, per ciò che riguarda le elezioni comunali, c’è stata una sorta di lockdown della democrazia”

“Mi pare evidente che, alla luce della documentazione da noi prodotta, a Reggio, per ciò che riguarda le elezioni comunali, c’è stata una sorta di lockdown della democrazia. Lo stillicidio di approssimazioni, inesattezze, errori di calcolo e annullamenti di schede che abbiamo documentato parla da solo. In una terra in cui gli uomini dello Stato si appellano continuamente alla popolazione chiedendo di denunciare le cose che non vanno, noi crediamo di aver fatto esattamente quello. Ma non lo abbiamo fatto in un’ottica di rivalsa o di rivendicazione, lo abbiamo fatto esclusivamente per mettere al corrente la popolazione di ciò che è successo in quei giorni. Ora che tutti sanno, nessuno potrà più dire “io non sapevo” oppure “non ci sono state denunce” oppure “non ci sono state segnalazioni”. Lo ha dichiarato il massmediologo e giornalista Klaus Davi.