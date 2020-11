Edin Dzeko ancora positivo al Coronavirus: salta Bosnia-Italia, la Roma spera di recuperarlo per il match contro il Parma

18 Novembre 2020 11:00

Edin Dzeko è ancora positivo al Coronavirus: l’attaccante salta Bosnia-Italia di Nations League, ma la Roma spera di riaverlo per il match contro il Parma

Stando agli ultimi test ai quali si è sottoposto nelle scorse ore, Edin Dzeko risulta ancora positivo al Coronavirus. Una positività debole quella del bomber che comunque sarà costretto a saltare la sfida di Nations League fra la sua Bosnia Erzegovina e l’Italia. La Roma spera comunque in una sua negativizzazione nei prossimi giorni, al fine di riaverlo, quantomeno in panchina, per la sfida contro il Parma dell’ottava giornata di Serie A. In caso contrario potrebbe essere riproposto Mkhitaryan da prima punta adattata.