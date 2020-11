Dzeko, il toccante VIDEO che fa il giro del web: positivo e in isolamento, i figli disegnano cuori dall’altra parte del vetro

6 Novembre 2020 20:43

Un toccante video sta facendo il giro del web: i figli di Dzeko, positivo al Coronavirus e in isolamento, disegnano cuori sul vetro che li separa

Delle immagini toccanti stanno facendo il giro del web in queste ore e riguardano Edin Dzeko e la sua famiglia. L’attaccante della Roma, che oggi ha scoperto di essere positivo al Coronavirus, si trova in casa isolato in una stanza per stare lontano da moglie e figli ed evitare di contagiarli. I due piccoli, però, hanno voluto comunque stare vicini al papà, pur senza toccarlo, disegnando dei cuori sul vetro che li separava. Ad immortalare la scena, la moglie del calciatore, che ha postato il VIDEO sul proprio profilo Instagram.