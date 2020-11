Draft NBA 2020 – L’italiano Nico Mannion si allena davanti ai Lakers: ma la scelta potrebbe arrivare troppo tardi

13 Novembre 2020 19:53

Nico Mannion si allena davanti ai Los Angeles Lakers in attesa del Draft NBA: la 28ª chiamata dei gialloviola però potrebbe essere troppo lontana

Draft NBA: Lakers interessati a Nico Mannion – Conclusa la stagione NBA 2020, i Los Angeles Lakers pensano a come rinforzare il proprio roster durante l’offseason in attesa della nuova annata nella quale sono chiamati a riconfermarsi. Il Draft potrebbe rappresentare una vetrina importante, nella quale scegliere un prospetto in grado di ricoprire un ruolo essenziale nelle rotazioni di una squadra che, visto in virtù del rinnovo di Anthony Davis, vedrà ridursi il proprio salary cap. I Lakers hanno fondamentalmente un problema strutturale in rosa, l’assenza di un playmaker in alternativa a Rajon Rondo, strepitoso nei Playoff, ma spesso altalenante e un po’ in là con l’età. Avery Bradley sonderà il mercato, LeBron James resta l’opzione numero 1, ma da giocatore straordinariamente adattato.

Draft NBA: Lakers interessati a Nico Mannion – Secondo Brad Turner del ‘L.A. Times’, la dirigenza losangelina ha guardato da vicino gli allenamenti di Nico Mannion, playmaker italiano in forza ad Arizona. Il giovane talento azzurro ha importanti skill da passatore ed un buon tiro da tre, qualità che unite al suo potenziale stuzzicano i Lakers. La 28ª chiamata dei gialloviola però potrebbe arrivare in ritardo: difficilmente le altre squadre si farà scappare il giovane Nico Mannion.