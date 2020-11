Divorzio Melania Trump – L’ex First Lady pronta a lasciare il presidente uscente: otterrà 50 milioni di dollari!

17 Novembre 2020 14:03

Divorzio Melania Trump, l’ormai ex First Lady pronta a lasciare il presidente uscente dopo l’addio alla Casa Bianca: potrebbe incassare 50 milioni

Divorzio Melania Trump: le indiscrezioni – Dopo aver perso le elezioni USA 2020, Donald Trump potrebbe essere costretto ad affrontare ben presto un altro grande problema: il divorzio da Melania Trump. Secondo i rumor che arrivano dagli USA infatti, l’ormai ex First Lady starebbe aspettando ‘l’inauguration day’ e l’addio ufficiale alla Casa Bianca per rendere noto il divorzio dal magnate americano conosciuto nel 1998. L’indiscrezione è stata lanciata da Omarosa Manigualt, ex consigliera della Casa Bianca autrice di un libro contro ‘The Donald’ che di tutta risposta l’ha definita una ‘cagna’. Secondo le parole della Manigault riportate dal Daily Mail: “se Melania cercasse di infliggergli l’ultima umiliazione mentre è ancora in carica, lui troverebbe il modo di punirla. Melania sta contando ogni minuto fino a quando lui non sarà più in carica, per poter divorziare“.

Divorzio Melania Trump: un addio da 50 milioni – Secondo il ‘The Sun’, la separazione potrebbe fruttare a Melania Trump ben 50 milioni di dollari, 2 case e l’uso dell’aereo privato, stando alle stime dell’avvocato divorzista Jacqueline Newman. Un vero e proprio risarcimento da record, soprattutto se paragonato agli altri due divorzi affrontati da Donald Trump in passato: quello del 1992 da Ivanka gli costò 14 milioni di dollari, la residenza in Connecticut, un appartamento a New York e l’accesso alla residenza di Mar-a-Lago una volta all’anno; nel 1999 invece, a Marla Maples andarono appena 2 milioni di dollari.

Divorzio Melania Trump: il dettaglio – Per ora si tratta solo di semplici speculazioni, ma un dettaglio importante non è passato inosservato. Durante l cerimonia del Veteran’s Day, Melania Trump è stata tutto il tempo un passo indietro rispetto a Donald Trump, non di fianco, ma soprattutto teneva al braccio un funzionario e non il presidente al momento dell’arrivo al cimitero in Virginia. Un segnale della spaccatura fra i due?