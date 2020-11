Dichiarazioni Morra, Ronzulli: “è vergognoso, si scusi e poi si dimetta”

20 Novembre 2020 00:28

Morra, Licia Ronzulli sfoga la sua rabbia dopo le parole del senatore grillino Nicola Morra: “vergogna”

“Essere malati di cancro e’ forse un elemento di cui vergognarsi? Essere malati di cancro e’ forse un reato? Perche’ mettere in relazione la malattia con i calabresi che hanno scelto Jole Santelli? Qui non si tratta di essere politicamente scorretti, ma semplicemente vergognosi. Come vergognoso e’ il silenzio del governo e quello del suo partito da cui ci aspettiamo una seria presa di distanza. Nicola Morra offende i malati oncologici, tutti i calabresi e la memoria di Jole Santelli. Un vero schifo che non puo’ essere tollerato: ci aspettiamo le sue scuse e le sue dimissioni dalla presidenza della commissione antimafia”. Cosi’, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli.