16 Novembre 2020 15:02

Depurazione nel messinese, Floridia (M5S): “accordo per finanziare i lavori all’impianto di Sant’Agata Militello che saranno a carico del Commissario del Governo”

Prosegue l’intenso lavoro dedicato alla depurazione sul territorio messinese da parte della senatrice Barbara Floridia (M5S), che oggi si è recata all’impianto di Sant’Agata di Militello insieme alla collega Antonella Papiro. “Sono in corso le opere per il potenziamento e la messa a norma dell’attuale impianto di trattamento delle acque reflue per questo comune costiero, ma sono emerse delle criticità, visto che sono stati recentemente scoperti rifiuti solidi urbani, seppelliti dove devono sorgere le vasche”, spiega la senatrice pentastellata. Al sopralluogo erano presenti anche il subcommissario alla depurazione Riccardo Costanza e il Sindaco di Sant’Agata Bruno Mancuso. “L’incontro ha rappresentato un’occasione di confronto molto importante che ha anche permesso di trovare un accordo per definire il finanziamento di queste opere di adeguamento dell’agglomerato e la rimozione dei rifiuti dalle aree interessate a questi lavori che saranno, quindi, a carico del Commissario straordinario del Governo, Maurizio Giugni. Senza questo stanziamento, infatti, ci sarebbero state non poche difficoltà per portare a termine queste importanti opere da parte dell’amministrazione locale”, conclude la senatrice Floridia.