Demolizione cavalcavia, chiusura del tratto autostradale Rometta-Milazzo

27 Novembre 2020 12:12

Messina: a seguito dello stato di irrimediabile ammaloramento, rilevato da Autostrade Siciliane, dei cavalcavia n° 3 e n° 4, come già preannunciato, nei prossimi giorni si procederà alla loro demolizione

A seguito dello stato di irrimediabile ammaloramento, rilevato da Autostrade Siciliane, dei cavalcavia n° 3 (km. 27,900, ricadente nel comune di Spadafora) e n° 4 (km. 29,339, ricadente nel comune di Venetico), come già preannunciato, nei prossimi giorni si procederà alla loro demolizione. Per consentire le delicate operazioni, saranno pertanto predisposte due chiusure al transito del tratto autostradale Rometta-Milazzo, in entrambi i sensi di marcia, con conseguente uscita obbligatoria a Rometta (per chi viaggia in direzione Palermo) e a Milazzo (per chi viaggia in direzione Messina). Le chiusure saranno vigenti dalle ore 07:00 alle ore 24.00 di domani, sabato 28 novembre, e dalle ore 19:00 del 30 novembre alle ore 07:00 del primo dicembre.