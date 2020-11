De Luca: “Evito di commentare cosa ha fatto il Governo con la Calabria, ma Di Maio voleva nominare un commissario anche in Campania”

20 Novembre 2020 17:40

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha commentato la scelta sulla sanità calabrese

“Di Maio è stato autore di un tentativo, un anno fa, per far nominare in Campania un commissario alla sanità esterno come in Calabria, e solo per carità di patria evito di commentare quello che ha fatto il governo con la Calabria, ma questo sarebbe stato il destino della Campania se si fosse seguita la linea di Di Maio del commissario”. Lo ha detto il governatore campano Vincenzo De Luca nel corso dell’appuntamento settimanale del venerdì sui social in cui non sono mancate le stoccate ai ministri 5 stelle del governo.