Crotone: terminate positivamente le verifiche tecniche del ponte Neto

22 Novembre 2020 18:32

Crotone: terminate le verifiche tecniche da parte di Anas (Gruppo FS Italiane) per il ponte “Neto” sulla SS 106 “Jonica” al chilometro 259,300

Terminate le verifiche tecniche da parte di Anas (Gruppo FS Italiane) per il ponte “Neto” sulla SS 106 “Jonica” al chilometro 259,300 in provincia di Crotone. Anas si è immediatamente attivata per effettuare i sopralluoghi e le verifiche di rito riguardanti gli spostamenti dell’impalcato, anche in relazione ai dati di monitoraggio periodico in corso sul ponte, senza riscontrare particolari anomalie. Dopo le restrizioni imposte per gli accertamenti odierni, il ponte ritorna transitabile. Nei prossimi giorni, come previsto, saranno consegnati i lavori di manutenzione programmata del ponte. Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.