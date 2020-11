Crotone, stadio Ezio Scida “salvo”: respinto il ricorso della Soprintendenza

6 Novembre 2020 12:45

Il Consiglio di Stato mette la parola fine sul contenzioso tra Comune, F.C. Crotone e Soprintendenza

Il Consiglio di Stato si è pronunciato: Stadio Ezio Scida salvo. Adesso continua con più tranquillità il lavoro per tutti gli impianti sportivi della città. Il Consiglio di Stato ha messo la parola fine al contenzioso promosso dal Ministero per i beni e le attività Culturali per lo Stadio Ezio Scida.

Accogliendo le memorie difensive del Comune di Crotone e della società F.C. Crotone il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato dalla Soprintendenza portando così a conclusione una vicenda che si trascinava da tempo. Il ricorso della Soprintendenza era relativo alle strutture mobili (tribuna centrale e curva) ed in particolare ne richiedeva lo smontaggio e lo sgombero.

Il massimo organo della giustizia amministrativa ha valutato positivamente le motivazioni addotte dal Comune di Crotone e dal F.C. Crotone. “Con questa sentenza si chiude un capitolo lungo e impegnativo sia dal punto amministrativo che legale. Sapevamo di avere ragione, lo abbiamo più volte evidenziato in tutti i gradi di giudizio. Con altrettanta attenzione come stiamo già facendo, ma con maggiore tranquillità, possiamo dedicarci con l’assessore Bossi e la Giunta a tutti gli impianti sportivi della città per rimetterli nella fruibilità dei cittadini e degli sportivi” dichiara il sindaco Vincenzo Voce.