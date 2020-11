Crotone, altra domenica amara: al Dall’Ara non si passa, vince 1-0 il Bologna. Risultati, classifica aggiornata e prossimo turno

29 Novembre 2020 16:58

Il commento di Bologna-Crotone e Milan-Fiorentina: ecco i risultati della 9ª giornata di Serie A, la classifica aggiornata, i marcatori e il prossimo turno

Ennesima sconfitta per il Crotone, a spuntarla 1-0 questa volta è il Bologna. Gli squali non riescono a smuovere la classifica e restano all’ultimo posto con soli due punti. Un peccato perché i calabresi non hanno approcciato assolutamente male la gara, anzi sono riusciti inizialmente a rendersi pericolosi con Simy e Magallan. Col passare dei minuti però la partita è diventata sempre più equilibrata e sono stati i padroni di casa ad avere la meglio. Il vantaggio emiliano infatti è arrivato nei minuti di recupero del primo tempo, quando Soriano è stato abile a sbrogliare una matassa all’interno dell’area piccola. Nella ripresa il Crotone ha provato ad acciuffare il pareggio, ma il Bologna è rimasto attento, non scoprendosi e gestendo il risultato sino al triplice fischio.

Nell’altra gara delle 15.oo, invece, vince agevolmente il Milan: i rossoneri battono 2-0 la Fiorentina e allungano in vetta alla classifica. Le reti di Romagnoli e Kessie (rigore) permettono l’allungo su Inter e Sassuolo, staccate adesso di ben 5 punti. Di seguito i risultati della 9ª giornata, la classifica aggiornata, i marcatori e il prossimo turno.

Risultati Serie A: 9ª giornata

SABATO 28 NOVEMBRE

ore 15:00

Sassuolo-Inter 0-3 (4′ Sanchez, 14′ aut. Chiriches, 60′ Gagliardini)

ore 18:00

Benevento-Juventus 1-1 (21′ Morata, 45’+3 Letizia)

ore 20:45

Atalanta-Verona 0-2 (62′ Veloso, 82′ Zaccagni)

DOMENICA 29 NOVEMBRE

ore 12:30

Lazio-Udinese 1-3 (18′ Arslan, 45′+3′ Pussetto, 71′ Forestieri, 74′ rig. Immobile)

ore 15:00

Bologna-Crotone 1-0 (45′+2′ Soriano)

Milan-Fiorentina 2-0 (17′ Romagnoli, 28′ rig. Kessie)

ore 18:00

Cagliari-Spezia

ore 20:45

Napoli-Roma

LUNEDI’ 30 NOVEMBRE

ore 18:30

Torino-Sampdoria

ore 20:45

Genoa-Parma

Classifica Serie A

MILAN 23 INTER 18 SASSUOLO 18 ROMA 17 JUVENTUS 17 VERONA 15 NAPOLI 14 LAZIO 14 ATALANTA 14 BOLOGNA 12 SAMPDORIA 10 CAGLIARI 10 BENEVENTO 10 SPEZIA 9 FIORENTINA 8 UDINESE 7 PARMA 6 TORINO 5 GENOA 5

CROTONE 2

Classifica Marcatori Serie A

Ibrahimovic (Milan) 10 reti

Ronaldo (Juventus) 8 reti

Lukaku (Inter) 7 reti

Belotti (Torino) 6 reti

Mkhitaryan (Roma) 5 reti

Caputo (Sassuolo) 5 reti

Joao Pedro (Cagliari) 5 reti

Immobile (Lazio) 5 reti

Simeone (Cagliari) 5 reti

Soriano (Bologna) 5 reti

Lautaro Martinez (Inter) 5 reti

Berardi (Sassuolo) 4 reti

Gomez (Atalanta) 4 reti

Muriel (Atalanta) 4 reti

Castrovilli (Fiorentina) 4 reti

Lozano (Napoli) 4 reti

Veretout (Roma) 4 reti

Quagliarella (Sampdoria) 4 reti

Prossimo turno Serie A: 10ª giornata

SABATO 5 DICEMBRE

Ore 15:00

Spezia-Lazio

Ore 18:00

Juventus-Torino

Ore 20:45

Inter-Bologna

DOMENICA 6 DICEMBRE

Ore 12:30

Verona-Cagliari

Ore 15:00

Parma-Benevento

Roma-Sassuolo

Udinese-Atalanta

Ore 18:00

Crotone-Napoli

Ore 20:45

Sampdoria-Milan

LUNEDI’ 7 DICEMBRE

Ore 20:45

Fiorentina-Genoa