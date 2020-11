Cristiano Ronaldo fa doppietta, ma spreca l’assist per scusarsi: “tampone cazzata? L’importante è che sono tornato”

1 Novembre 2020 17:20

Cristiano Ronaldo glissa sulle polemiche social nel post partita di Spezia-Juventus: il fuoriclasse portoghese non si scusa e pone l’accento sul suo ritorno

Cristiano Ronaldo guarisce finalmente dal Coronavirus, torna in campo entrando dalla panchina e negli ultimi 30 minuti di partita trascina la Juventus con una doppietta decisiva ai fini dell’1-4 sullo Spezia. Impatto tremendo di CR7 sulla gara che sfrutta ogni occasione utile per segnare, ma poi spreca l’assist migliore nel post partita. Intervistato da Sky Sport in merito alle polemiche social sulla questione tamponi, l’attaccante bianconero ha glissato: “Cristiano Ronaldo is back. Questa è la cosa più importante…“. Una battuta che gli è servita per sviare l’attenzione, ma la questione resta comunque ancora aperta. Un campione straordinario come lui, con un impressionante seguito da oltre 241 milioni di follower su Instagram, non può permettersi di dire, nel bel mezzo di un’emergenza sanitaria, che i tamponi siano “una cazzata”. Soprattutto evitando poi di correggere il tiro, questa volta finito fuori dal bersaglio.