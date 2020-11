746 volte Cristiano Ronaldo: il portoghese entra nella storia e raggiunge Puskas [VIDEO]

11 Novembre 2020 23:09

Ennesimo record per Cristiano Ronaldo, che raggiunge Ferenc Puskas al quarto posto nella classifica dei migliori bomber di tutti i tempi

Ci son voluti 85 minuti (anche perché per i primi 46 non ha giocato), ma alla fine Cristiano Ronaldo riesce a centrare l’ennesimo record: con il gol del 6-0 all’Andorra con il suo Portogallo, l’attaccante della Juventus mette a segno la sua rete numero 746 raggiungendo Ferenc Puskas al quarto posto nella classifica dei migliori bomber della storia. Eterno CR7, che non smette di segnare, stupire e stracciare record. Il prossimo è raggiungere Pelé al terzo posto, con 767 reti. Al secondo c’è Romario a 772 mentre il primo è di Josef Bican con 805. Il portoghese riuscirà a raggiungerlo?