18 Novembre 2020 17:26

Il direttore di microbiologia e virologia all’Università di Padova Andrea Crisanti sulla possibilità che diventi commissario della sanità calabrese

“Sicuramente darei una mano, ma non penso me lo chiederanno mai, perché non sono una persona che sta zitta o che ha debiti di silenzio”. Ai microfoni di Sky Tg24 Andrea Crisanti, direttore di microbiologia e virologia all’Università di Padova, risponde così alla domanda se accetterebbe il ruolo di commissario ad acta per la sanità in Calabria.