Covid Lombardia, 8.607 nuovi contagi: il bollettino

1 Novembre 2020 20:48

(Adnkronos) – Sono 8.607 i nuovi contagi da su 39.658 tamponi processati (21,7%). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 54 morti, che portano il totale a 17.589 dall’inizio dell’epidemia. Sono 213 in più rispetto a ieri i ricoverati in ospedale, per un totale di 4.246 posti letto Covid. Secondo gli ultimi dati della Regione, in terapia intensiva sono andate invece 26 persone, per un totale di 418. Sono 489 i nuovi guariti e dimessi.

Sale al 21,7% la percentuale di positivi al Covid rispetto ai tamponi, e questo nonostante il numero di nuovi contagi sia inferiore a ieri. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 39.658: ieri erano 8.919 i nuovi casi con 46.781 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 19%.

La città metropolitana di Milano resta la più colpita dal Covid-19 con 3.695 nuovi casi rispetto a ieri, di cui 1.554 in città. Le altre province più colpite sono sempre Varese (1.238) e Monza e Brianza, con 1.195 positivi al virus. Numeri alti anche a Brescia, con 463 casi, Pavia (434) e Como, con 485. Lecco ne conta 291, Bergamo 190 e Cremona 181. A Lodi i positivi al Covid sono 138, a Mantova 117. A Sondrio sono 77.