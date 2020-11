Cosenza, nulla da fare: sconfitta interna, al San Vito passa la Salernitana e vola in tesa. Risultati, classifica, marcatori e prossimo turno

29 Novembre 2020 22:56

Si è appena concluso il posticipo domenicale di Serie B tra Cosenza e Salernitana: i risultati di giornata, la classifica marcatori e il prossimo turno

E’ bastata una rete di Tutino per permettere alla Salernitana di battere il Cosenza e volare in vetta. Sconfitta interna per i lupi, non in grado di dar seguito al colpaccio esterno di Frosinone della settimana scorsa, primo successo stagionale. I ragazzi di Occhiuzzi, sotto per quasi tutta la ripresa, non sono stati in grado di pervenire al pari. Nel pomeriggio, Cremonese brava ad agguantare la Reggiana nel finale. Di seguito il programma completo del turno, la classifica aggiornata, la marcatori e il prossimo turno.

VENERDI’ 27 NOVEMBRE

ore 21:00

Chievo-Lecce 1-2

SABATO 28 NOVEMBRE

ore 14:00

Brescia-Frosinone 1-2

Empoli-L.R. Vicenza 2-2

Pescara-Pordenone 0-2

Pisa-Cittadella 1-4

Venezia-Ascoli 2-1

ore 16:00

Monza-Reggina 1-0

DOMENICA 29 NOVEMBRE

ore 15:00

Reggiana-Cremonese 1-1

ore 21:00

Cosenza-Salernitana 0-1

LUNEDI’ 30 NOVEMBRE

ore 21:00

Entella-Spal

CLASSIFICA

Salernitana 20 Lecce 18 Empoli 18 Venezia 17 Frosinone 16 Spal 15 Chievo 14 Cittadella 14 Monza 13 Pordenone 12 Brescia 9 Cosenza 8 Reggiana 8 Vicenza 7 Reggina 7 Pisa 7 Ascoli 5 Entella 5 Pescara 4 Cremonese 4

CLASSIFICA MARCATORI

Coda (Lecce) 7 gol Forte (Venezia) 6 gol Diaw (Pordenone) 5 gol Marconi (Pisa) 4 gol Stepinski (Lecce) 4 gol Gargiulo (Lecce) 4 gol Garritano (Chievo) 4 gol La Mantia (Empoli) 4 gol Mazzocchi S. (Reggiana) 4 gol Tutino (Salernitana) 4 gol

PROSSIMO TURNO: 10ª GIORNATA

VENERDI’ 4 DICEMBRE

ore 21:00

Ascoli-Pescara

SABATO 5 DICEMBRE

ore 14:00

Cremonese-Entella

Frosinone-Chievo

Lecce-Venezia

Salernitana-Cittadella

Spal-Pisa

ore 15:30

Reggina-Brescia

DOMENICA 6 DICEMBRE

ore 15:00

Reggiana-Monza

ore 21:00

Vicenza-Cosenza

LUNEDI’ 7 DICEMBRE

ore 21:00

Pordenone-Empoli