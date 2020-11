Cosenza-Salernitana, il club calabrese valuta il ricorso dopo il rosso a Ba: in caso di errore tecnico si aprono scenari clamorosi!

30 Novembre 2020 17:07

Cosenza-Salernitana, il club rossoblu valuta il ricorso dopo quanto accaduto nel match di ieri sera

Al momento non c’è ancora alcuna ufficialità ma, secondo indiscrezioni, il Cosenza potrebbe presentare ricorso dopo quanto accaduto con la Salernitana. Il riferimento è all’ammonizione nei confronti di Ba, che ha fatto il suo ingresso in campo – secondo l’arbitro, senza permesso – nonostante Bruccini non fosse ancora uscito e permettendo così ai Lupi di rimanere in campo in 12 per circa un minuto. Al primo giallo, però, è seguito poco dopo un secondo, che ha lasciato i calabresi in 10. Qualora la società confermasse il ricorso ufficialmente, e qualora si dovesse accertare l’errore tecnico dell’arbitro, potrebbero aprirsi scenari clamorosi, come ad esempio quello della ripetizione della gara. Si attendono sviluppi.