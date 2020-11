Calabria, a Cosenza riaprono tutte le scuole elementari e medie: il Sindaco Occhiuto spiega “perchè è giusto così”

28 Novembre 2020 19:10

Calabria, a Cosenza riaprono tutte le scuole elementari e medie: Occhiuto spiega “perchè è giusto così. Chiudere tutto è molto semplice, e in questo periodo rende i sindaci più popolari”

“Chiudere tutto è molto semplice, e in questo periodo rende i sindaci più popolari. Ma c’è una regola fissata dal governo nazionale per le scuole, e non vedo perché il sindaco di Cosenza dovrebbe infrangerla mentre in altre città del centro nord più colpite dai contagi i ragazzi continuano ad andare a scuola? La scuola è l’unico posto in cui la distanza è rigidamente considerata, l’attenzione degli adulti è alta e i dispositivi (igienizzanti, mascherine) sono continuamente a disposizione. Noi abbiamo lavorato durante tutti i mesi estivi per creare nuove aule e adeguare quelle esistenti, mettendo in sicurezza gli studenti”, è quanto scrive sul proprio profilo facebook il sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto. “Inoltre – prosegue- c’è da sottolineare che gli elementi di fragilità del sistema sanitario (a cui si fa spesso riferimento in Calabria) sono compresi tra i 21 parametri da cui dipende la classificazione delle varie zone, all’interno delle quali comunque è prevista in modo diversificato la scuola in presenza. Inoltre ho chiesto, quale massima autorità sanitaria locale in caso di emergenze sanitarie, l’istituzione di una corsia preferenziale per l’effettuazione e la processazione dei tamponi nel laboratorio messo a disposizione dall’ospedale militare a beneficio delle scuole della città laddove si verificasse la necessità, determinata dall’eventuale insorgenza di qualche caso di Covid, che studenti, docenti e personale ATA debbano sottoporsi a tamponi. Il ritiro sociale per un bambino e per adolescente è la morte. Per i giovani lo spazio vitale non è la casa ma la scuola e la città: hanno bisogno di relazioni e patiscono la mancanza di socialità. Oggi appaiono più svogliati”.