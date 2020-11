Cosenza: non ce l’ha fatta il giovane Raffaele Aiello, ricoverato da giorni dopo un grave incidente

20 Novembre 2020 16:05

Il giovane Raffaele Aiello, 20enne di Castrolibero rimasto vittima di un incidente a Cosenza qualche giorno fa, purtroppo non ce l’ha fatta

Una triste notizia ha scosso l’intera città di Cosenza. Raffaele Aiello, giovanissimo ragazzo di 20 anni di Castrolibero, purtroppo non ce l’ha fatta. Ricoverato da giorni all’Ospedale Annunziata di Cosenza dopo un grave incidente stradale in moto avvenuto nei pressi dello stadio San Vito Marulla, questa mattina non si è risvegliato. Le sue condizioni erano apparse già critiche in seguito all’impatto, tanto che il ragazzo era stato trasferito nel reparto di terapia intensiva. Diversi i messaggi sul profilo Facebook del giovane nelle ultime ore così come diversi, in questi giorni, erano stati quelli ricevuti sui social network e non solo da parte di diversi personaggi importanti del mondo del calcio. Da Rino Gattuso a Locatelli, Calabria, Inzaghi e Garritano. In alto la FOTOGALLERY con alcune immagini del povero Raffaele.