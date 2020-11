Cosenza: manutenzione degli impianti tecnologici sulla SS18 Tirrena Inferiore

12 Novembre 2020 10:04

Calabria, Anas: manutenzione degli impianti tecnologici sulla SS18 Tirrena Inferiore in provincia di Cosenza

Sulla strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, si rendono necessarie delle limitazioni al transito, per consentire gli interventi di manutenzione degli impianti tecnologici tra i comuni di Acquappesa e Guardia Piemontese, in provincia di Cosenza. Le attività riguarderanno gli impianti di illuminazione posti all’interno delle gallerie ‘San Leonardo’, ‘Pietra della Mente’, ‘Tre Palmeti’ e ‘SS Pietro e Paolo’. Il traffico veicolare verrà deviato sulla strada provinciale 34, con uscita obbligatoria al km 302,800 in corrispondenza dello svincolo di Guardia Piemontese nord e rientro in carreggiata al km 305,900 all’altezza dello svincolo di Guardia Piemontese sud in direzione Reggio Calabria con uscita obbligatoria al km 305,900 all’altezza dello svincolo di Guardia Piemontese sud con rientro in carreggiata al km 302,650 in corrispondenza dello svincolo ‘Intavolata Acquappesa’ in direzione Salerno.

