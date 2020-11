6 Novembre 2020 22:18

Nota ufficiale del Cosenza Calcio, che comunica la positività al Coronavirus di due elementi del gruppo squadra

“La Società Cosenza Calcio informa che il ciclo di tamponi molecolari effettuato nelle scorse ore al gruppo squadra, nel rispetto del protocollo sanitario, ha dato esito negativo per tutti i soggetti testati tranne che per il tesserato calciatore già risultato positivo nella giornata di martedì e per un componente dello staff sanitario. Entrambi sono posti in regime di isolamento domiciliare”. Questa è la nota ufficiale pubblicata sul sito ufficiale del club rossoblu.