Coronavirus: “Il vaccino Pfizer-BioNTech metterà fine alla pandemia”

14 Novembre 2020 17:28

Le parole del CEO di BioNTech, che insieme a Pfizer ha annunciato lo sviluppo di un vaccino anti-Coronavirus efficace al 90%

“Se la domanda è se con questo vaccino sia possibile mettere fine alla pandemia la risposta è: sì. Anche perché se anche il vaccino dovesse proteggere solo le persone sintomatiche avrebbe comunque ‘un effetto drammatico’ sull’epidemia”. Lo ha detto al ‘Guardian’ Ugur Sahin, CEO della società tedesca BioNTech che lunedì scorso ha annunciato di aver sviluppato un vaccino contro il Coronavirus insieme a Pfizer.

“Il compito del vaccino? Da un lato – prosegue Sahin – impedisce al Covid-19 di entrare nelle nostre cellule. E anche nel caso in cui il virus dovesse superare questa prima barriera, i linfociti T lo colpirebbero in testa. Abbiamo allenato molto bene il sistema immunitario per perfezionare queste due mosse difensive. Ora sappiamo che il virus non può difendersi da questi meccanismi. La durata dell’immunità? Finora abbiamo solo indizi indiretti. Possiamo ipotizzare che la risposta immunitaria potrebbe durare circa un anno”.