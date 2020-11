Coronavirus, Tripodi (Fi): “Calabria chiusa da Dpcm insensato, Speranza venga in aula”

5 Novembre 2020 10:39

“Voglio rappresentare a quest’Aula lo sdegno dei cittadini calabresi, degli imprenditori, dei commercianti, dei lavoratori. La Calabria ieri sera ha scoperto in diretta tv di essere stata messa in lockdown da un Dpcm totalmente insensato”. Lo ha detto Maria Tripodi, deputata calabrese di Forza Italia, intervenendo in Aula a Montecitorio. “Non si capisce la ratio di un provvedimento che non tiene conto dei dati medici reali. La Calabria è una delle Regioni a minor numero di contagi. Oggi Palazzo Chigi chiude la nostra Regione, il governo nei mesi scorsi non ha provveduto a dotare la Calabria di posti letto in terapia intensiva, e ieri ha prorogato un commissariamento insensato della sanità. Il governo dovrebbe spiegarci. Il ministro Speranza venga in Aula e ci spieghi come mai Regioni governate dal centrodestra vengono etichettate ‘zona rossa’, mentre altre governate dal centrosinistra vengono etichettate come ‘zona gialla’”.