Coronavirus, Silvestri: “Negli Stati Uniti siamo convinti di vaccinare prima di Natale, è in arrivo un secondo vaccino”

15 Novembre 2020 18:27

Coronavirus, le parole del virologo Guido Silvestri sul vaccino Pfizer e sulle prime dosi

“I risultati delle prime analisi hanno confermato l’efficacia del vaccino Pfizer del 90%, oltre ogni tipo di stima e soglia prevista. Ora stiamo aspettando l’approvazione per l’utilizzo e negli Stati Uniti siamo convinti di vaccinare le persone già prima di Natale“. Sono le parole del virologo della Emory University di Atlanta, Guido Silvestri, ospite a ‘Mezz’ora in più‘. “Partiremo dalle categorie più a rischio da personale sanitario e anziani. Poi pronti con per vaccinare milioni di persone”.

“Quello dell’azienda Pfizer non è l’unico vaccino in fase di sperimentazione – prosegue – E’ in arrivo un secondo vaccino della ‘Moderna’, di cui stiamo aspettando risultati e che, verosimilmente, avrà la stessa efficacia dell’altro. Quando sarà disponibile in Italia? La tempistica non posso prevederla. La bella notizia, come ho già detto, è che è in arrivo la cavalleria”, ha concluso.