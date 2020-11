Coronavirus, Sileri: “Spero che regioni in ‘zona rossa’ possano tornare a vivere, i 14 giorni scadono questa settimana”

17 Novembre 2020 15:24

Coronavirus, le parole del viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri in merito alle regioni in ‘zona rossa’

“Mi auguro che Piemonte e Lombardia possano uscire in fretta dal livello di rischio della zona rossa, peraltro i 14 giorni scadono questa settimana. Spero che i dati mostrino che queste Regioni, come altre, possano invece tornare a vivere: sarebbe una bella retrocessione, diventare arancioni o tornare gialli. E però, anche tornare rossi nel caso ce ne siano bisogno. Uno stop & go che coinvolge tutta Italia”. Lo ha detto Pierpaolo Sileri, viceministro alla Salute, a ‘L’aria che tira’ su La7.

“Non dobbiamo vanificare – prosegue – tutti i sacrifici fatti dai cittadini in queste settimane. Ascoltiamo l’urlo di dolore dei colleghi medici, che era di qualche giorno fa, facciamo in modo che chi è entrato in ospedale possa essere curato, che chi è in terapia intensiva possa uscirne vivo. Aspettiamo questi giorni e poi si fa un passo indietro, con cautela”.

“La verità è nei numeri – dice ancora Sileri – Aspettiamo monitoraggio dell’epidemia di questa settimana. Si è deciso di aspettare le due settimane per valutare chi esce o entra nelle zone rosse, se serviranno ne aspettiamo anche tre. Ascoltiamo poi i medici e gli infermieri che vedono i pazienti. La riduzione della diffusione ci sarà, in ragione di tutte le misure adottate, dopo qualche giorno, dimettendo le persone vive dai nostri ospedali. Ricordiamoci che abbiamo oltre 500 persone morte tutti i giorni. E poi guardiamo ai dati settimanali, non a quelli giornalieri”.